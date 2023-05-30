Житель Петрозаводска оборудовал в своем доме наркотеплицу

В Петрозаводске задержан 49-летний горожанин, которого подозревают в незаконном хранении марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, мужчина оборудовал на втором этаже своего дома теплицу, в которой выращивал коноплю. При силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. В этот момент он находился в состоянии наркотического опьянения.

При обыске дома у подозреваемого нашли готовый к употреблению наркотик и наркосодержащие растения. Общий вес изъятой марихуаны составил почти один килограмм.

По предварительной информации, наркотики мужчина хранил для собственного потребления. Ранее он уже был судим за дела, связанные с запрещенными веществами. Сейчас ему грозит до десяти лет колонии. // Фото МВД по РК