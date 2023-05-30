Лось на трассе «Кола» отправил водителя BMW в больницу

В Кондопожском районе ночью 29 мая произошла авария с участием дикого животного.

На трассу «Кола» вышел лось. На сохатого наехал автомобиль BMW Х5 под управлением 25-летнего автомобилиста. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован, лось погиб, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По сведениям ведомства, в мае животные выходят на дороги почти во всех районах Карелии.

В выходные 27-28 мая в Костомукше, Кондопожском и Прионежском районах произошло три ДТП с участием лосей. // фото Госавтоинспекция РК