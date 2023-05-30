Спасатели пришли на помощь трехлетнему ребенку в Карелии

В понедельник в 10 утра на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступил звонок с просьбой о помощи. Женщина сообщила, что в квартире один находится трехлетний ребенок, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя лестницу-палку, через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, открыли дверь и воссоединили семью.

Как оказалось, мама с сыном вернулись с прогулки. Женщина открыла дверь, а ребенок, забежав в коридор, сразу закрыл дверь на щеколду, а открыть ее самостоятельно уже не смог. Мальчик и маму перепугал, и сам испугался. На помощь пришли пожарные. // Фото: freepik.com