Житель Петрозаводска лишился денег после звонка в мессенджере

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему начали поступать звонки в мессенджере от неизвестных людей, которые представлялись сотрудниками банков. Мужчину убедили в том, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы пресечь эти действия, ему предложили снять личные сбережения и самому взять кредит, после чего перевести все деньги на некий безопасный счет. Петрозаводчанин так и сделал.

По заявлению горожанина проводится проверка. Полиция просит жителей республики быть бдительными. // Фото: unsplash.com