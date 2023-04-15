Ребенок получил тяжелую травму на детской площадке в Петрозаводске

В Петрозаводске ребенок получил тяжелую травму на детской площадке. Об этом сообщила мама мальчика в паблике «Моя Древлянка».

Инцидент произошел около 17 часов 13 апреля на тренажерах у торгового центра «Столица». После того, как ребенок травмировался, очевидцы происшествия вызвали скорую и оставались с ним до прихода матери. Женщина поблагодарила неравнодушных горожан.

В тот же день юного жителя Петрозаводска прооперировали. // Фото: unsplash.com