Совершенное в Петрозаводске преступление попало на видео

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На кадрах видно, как покупатель замечает оставленную без присмотра тележку, в которой лежит сумка. Мужчина подходит, вытаскивает из сумки кошелек, достает оттуда несколько банкнот и скрывается.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефонам: 8 953 527 20 21, 8 911 430 55 65. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД