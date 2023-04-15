Работники карельского предприятия два месяца не видели зарплаты

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело в отношении руководства одной из компаний, работающих в сфере производства минеральной продукции.

По данным республиканской прокуратуры, в январе-феврале 2023 года двум десяткам работников предприятия не платили зарплату. Задолженность составила 1,2 миллиона рублей.

Как отметили в Следственном комитете, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, изъята служебная документация. Расследование продолжается. // Фото «Петрозаводск говорит»