15 апреля 2023, 09:52
Полиция Петрозаводска объявила в розыск попавшего на видео мужчину
Жителей карельской столицы просят помочь найти вероятного вора
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже товара из спортивного магазина. Личность возможного вора пока не установлена.
Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД