15 апреля 2023, 09:52
Происшествия

Полиция Петрозаводска объявила в розыск попавшего на видео мужчину

Жителей карельской столицы просят помочь найти вероятного вора

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже товара из спортивного магазина. Личность возможного вора пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД

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