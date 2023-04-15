Полиция Петрозаводска объявила в розыск попавшего на видео мужчину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже товара из спортивного магазина. Личность возможного вора пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД