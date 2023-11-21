Житель Петрозаводска Игорь Молоков погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Петрозаводска Игорь Молоков. Об этом сообщила и.о. главы города Инна Колыхматова.

Игорь Молоков был наводчиком мотострелкового отделения. Градоначальница выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, накануне стало известно о гибели в зоне СВО двух жителей Сегежского района. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com