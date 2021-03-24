Житель Новгородчины заплатил заповеднику в Карелии 145 000 рублей

Судебные приставы помогли получить заповеднику «Кивач» 145 тысяч рублей, в качестве возмещения ущерба, сообщает сайт УФССП Новгородской области.

Ущерб был нанесен жителем Новгородчины М., который не смог разъехаться с автомобилем заповедника и совершил ДТП.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и применили необходимые принудительные меры. Был наложен арест на деньги на расчетном счете, вынесено ограничение на управление транспортным средством.

Приставы отмечают, что гражданин М. и сам старался максимально быстро избавиться от задолженности, но это не освободило его от взыскания исполнительского сбора.

Ущерб полностью возмещен. М., которому еще не исполнилось и 30 лет, заявил, что теперь он будет ездить осторожнее, тем более на незнакомых дорогах.

Фото с сайта waterfal.ru