Житель Мурманской области пойман пьяным за рулем в Карелии

В минувшие выходные дни автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом 18 нетрезвых водителей, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В частности, в поселке Волома Муезерского района инспекторы ДПС пресекли нарушение нетрезвым водителем, который управлял автомобилем «Нива Шевроле». В отношении нарушителя, 30-ленего жителя Мурманской области, составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

А пьяному нарушителю из поселка Ильинский Олонецкого района, который управлял автомобилем «Тойота Раф-4,» грозит уголовное разбирательство – у 50-летнего водителя это второе нарушение в состоянии опьянения.