18 мая 2020, 10:17
Происшествия

Житель Мурманской области пойман пьяным за рулем в Карелии

За минувшие выходные сотрудники отстранили от управления около 20 нетрезвых водителей

В минувшие выходные дни автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом 18 нетрезвых водителей, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В частности, в поселке Волома Муезерского района инспекторы ДПС пресекли нарушение нетрезвым водителем, который управлял автомобилем «Нива Шевроле». В отношении нарушителя, 30-ленего жителя Мурманской области, составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

А пьяному нарушителю из поселка Ильинский Олонецкого района, который управлял автомобилем «Тойота Раф-4,» грозит уголовное разбирательство – у 50-летнего водителя это второе нарушение в состоянии опьянения.

 

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нарушение ПДД
пьяный за рулем
«Контроль трезвости»
Карелия
Муезерский район
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