Мужчина обворовал склад в Карелии почти на 100 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска Питкяранты установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в ОМВД России по Питкярантскому району поступило заявление о краже со склада организации. Ущерб от действий злоумышленника заявитель оценил в 79 000 рублей.

Выяснилось, что проникновение в хозяйственную постройку было совершено с использованием оригинального ключа. Так, неизвестный в течение длительного времени беспрепятственно проникал внутрь и похищал хранимые там вещи. Среди похищенного оказались компрессор, аккумуляторные батареи, бензогенератор, отрезная машинка, зарядное устройство.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 32-летнего жителя соседнего поселка. По его словам, он воспользовался тем, что его родственник был сторожем и имел ключ. В течение некоторого времени мужчина выносил ценное имущество и сразу же сбывал его. Получив таким образом около 30 000 рублей, он рассчитался с долгами. Оставшиеся незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь.