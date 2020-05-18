Два человека пострадали на пожаре в Петрозаводске

Серьезный пожар произошел в многоквартирном двухэтажном деревянном доме в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В субботу, 16 мая, в 17:32 на пульт пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Ригачина. Когда к месту вызова прибыли первые пожарные расчеты, то одна из квартир была объята пламенем. Пожару была присвоена повышенная категория сложности, и по тревоге к месту вызова прибыли дополнительные пожарные расчеты.

Общими усилиями пожарным удалось удержать огонь в рамках одной квартиры. В общей сложности для тушения было привлечено 24 человека и было задействовано восемь единиц пожарной и специальной техники. В результате пожара огнем были повреждены наружная стена дома на площади 10 квадратных метров и квартира на площади 20 квадратных метров.

В ходе тушения пожара из горящего дома брандмейстеры спасли четырех человек. На пожаре два человека получили травмы. Мужчине 1979 года рождения, получившему отравление продуктами горения было назначено амбулаторное лечение, а женщина 1960 года рождения получившая ожоги была госпитализировано в ИТАР БСМП города Петрозаводска.

По какой причине произошел это серьезный пожар, будет установлено в ходе специальной проверки.