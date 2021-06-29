29 июня 2021, 16:27
Житель Мурманской области попался на кражах в Карелии
Похищенные в магазине бытовой техники устройства мужчина продал, а деньги потратил
Полиция Петрозаводска установила, что житель Мурманской области может быть причастен к серии краж. 42-летнего мужчину заподозрили в том, что он умыкнул два игровых джойстика из магазина бытовой техники и электроники. Ущерб оценили в 13 тысяч рублей, сообщили в МВД.
Мужчина сознался и рассказал, что специально приехал в соседний регион на незаконные заработки. Похищенное он сбыл, а вырученные деньги потратил.
В МВД возбудили уголовное дело. Также удалось установить причастность жителя Мурманской области к другим кражам в Карелии. Мужчина арестован по месту жительства. (фото kubnews.ru)