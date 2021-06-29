Жительница Петрозаводска украла велосипед у соседа

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней женщины. Она подозревается в краже велосипеда у своего соседа, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, горожанка знала, что ее 33-летний сосед хранит свой велосипед на общей площадке на первом этаже. Когда женщине понадобились деньги, она повредила противоугонное устройство и завладела транспортным средством, которое вскоре продала. Деньги были потрачены на алкоголь.

Горожанка призналась в краже. Она пообещала возместить ущерб - 2500 рублей. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Фото polevskoy.ru