Житель Лоухского района пообещал утопить инспектора ДПС

Лоухский районный суд признал виновным жителя района, угрожавшего полицейским, сообщается на сайте суда.

Судом было установлено, что гражданин М., будучи пьяным и находясь в салоне патрульного автомобиля ДПС, испытывая личные неприязненные отношения к сотрудникам полиции, угрожал последним. В отношении инспектора С., он обещал совершить умышленное ДТП и причинить таким образом ему смерть. Инспектора Ф. он угрожал утопить в воде

С учетом сложившейся обстановки, алкогольного опьянения М., а также его дерзкого и агрессивного поведения, угрозы были восприняты инспекторами ДПС реально.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

Приговором суда гражданин М. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото с сайта old.serovglobus.ru