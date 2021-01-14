14 января 2021, 17:31
Происшествия

Житель Лоухского района пообещал утопить инспектора ДПС

Второму патрульному мужчина пообещал устроить смертельное ДТП

Лоухский районный суд признал виновным жителя района, угрожавшего полицейским, сообщается на сайте суда.

Судом было установлено, что гражданин М., будучи пьяным и находясь в салоне патрульного автомобиля ДПС, испытывая личные неприязненные отношения к сотрудникам полиции, угрожал последним. В отношении инспектора С., он обещал совершить умышленное ДТП и причинить таким образом ему смерть. Инспектора Ф. он угрожал утопить в воде

С учетом сложившейся обстановки, алкогольного опьянения М., а также его дерзкого и агрессивного поведения, угрозы были восприняты инспекторами ДПС реально.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

Приговором суда гражданин М. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото с сайта old.serovglobus.ru

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