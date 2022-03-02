Житель Костомукши отлынивал от обязательных работ и лишился свободы

Житель Костомукши, осужденный за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, отказался исполнять требование суда. За что повторно попал на скамью подсудимых. Теперь ему грозит реальный срок.

Осенью прошлого года 68-летнего жителя Костомукши повторно задержали за вождение в нетрезвом состоянии. Ему вменялась статья 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В ноябре суд определил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ. Однако с 1 декабря он ни разу не явился отработку, при этом на официальные предупреждения не реагировал.

Пренебрежительное отношение к закону привело его вновь на скамью подсудимых. На очередном заседании представитель прокуратуры поддержала требования уголовно-исполнительной инспекции Костомукши о замене наказания на реальный срок. Суд согласился с заключением и назначил виновному 18 дней лишения свободы, которые мужчина должен отбыть в колонии-поселении.

Стоит отметить, что в Карелии за первых два месяца текущего года было зарегистрировано порядка 300 пьяных водителей. Фото: pixabay.com/ru.