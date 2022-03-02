02 марта 2022, 16:53
Конфликт в магазине в Карелии закончился преступлением
В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела по факту грабежа
В полицию Калевальского района обратился житель одного из поселков. Мужчина рассказал, что стал жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что у потерпевшего произошел конфликт в магазине с незнакомцем, который вел себя агрессивно и требовал пропустить его на кассе вне очереди. Мужчина отказал, оплатил товар и ушел. На улице его догнал тот самый дебошир, толкнул мужчину в сугроб, отобрал у него бутылку водки и убежал. Пострадавший был вынужден обратиться к медикам - у него диагностировали ушиб грудной клетки.
35-летний нападавший был задержан. Уголовное дело по факту грабежа в отношении него направлено в прокуратуру. Фото pixabay.com/652234