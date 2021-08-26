Житель Кондопоги не хотел получить штраф и из-за этого может сесть

Житель Кондопоги предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина ударил сотрудника полиции локтем по лицу и может за это отправиться за решетку, сообщили в СУ СКУ по Карелии.

Инцидент произошел в июле текущего года на улице Сандальской в Кондопоге. Полицейский патруль заметил на городской набережной пьяного местного жителя.

Ему предложили проехать в отдел полиции, чтобы там правоохранители составили протокол о нарушении общественного порядка. Однако 51-летний мужчина не желал получать административный штраф и стал возмущаться.

Он начал размахивать руками и локтем задел полицейского по лицу. В итоге возбудили уже не административное дело, а уголовное. Его направили в суд, фигурант может сесть на срок до пяти лет. // Фото: AJEL/Pixabay