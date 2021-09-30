Житель Карелии зарезал хозяина квартиры, в которой жил с супругой

В Беломорске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, последние четыре года подозреваемый с женой жил в квартире знакомого. В июле между хозяином помещения и квартирантом произошла ссора. Подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту два удара. От полученных ранений тот скончался.

Суд арестовал нападавшего. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото pixabay.com/MIH83