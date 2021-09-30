30 сентября 2021, 17:22
Происшествия

Житель Карелии зарезал хозяина квартиры, в которой жил с супругой

В Беломорске перед судом предстанет 50-летний мужчина

В Беломорске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, последние четыре года подозреваемый с женой жил в квартире знакомого. В июле между хозяином помещения и квартирантом произошла ссора. Подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту два удара. От полученных ранений тот скончался.

Суд арестовал нападавшего. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото pixabay.com/MIH83

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Метки: 
Беломорск
Убийство
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нож
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