Жесткая авария с пострадавшими в Кондопоге попала на видео

Авария в Кондопоге, произошедшая минувшей ночью, попала на видео. Инцидент сняла камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как внедорожник Great Wall не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщили ранее в ГИБДД Карелии, травмы в аварии получили 29-летняя девушка - водитель иномарки - и водитель отечественного автомобиля.