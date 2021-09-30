30 сентября 2021, 15:57
Происшествия

Жесткая авария с пострадавшими в Кондопоге попала на видео

Городская камера наблюдения сняла ночной дорожный инцидент в городе бумажников

Авария в Кондопоге, произошедшая минувшей ночью, попала на видео. Инцидент сняла камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как внедорожник Great Wall не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщили ранее в ГИБДД Карелии, травмы в аварии получили 29-летняя девушка - водитель иномарки - и водитель отечественного автомобиля.

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