30 сентября 2021, 15:57
Жесткая авария с пострадавшими в Кондопоге попала на видео
Городская камера наблюдения сняла ночной дорожный инцидент в городе бумажников
Авария в Кондопоге, произошедшая минувшей ночью, попала на видео. Инцидент сняла камера наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как внедорожник Great Wall не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, в результате чего произошло столкновение.
Как сообщили ранее в ГИБДД Карелии, травмы в аварии получили 29-летняя девушка - водитель иномарки - и водитель отечественного автомобиля.