Девушка на иномарке в Кондопоге ночью врезалась в ВАЗ

Ночью 29 сентября в Кондопоге произошло ДТП с пострадавшими. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что аварию спровоцировала молодая женщина.

Инцидент случился около дома № 36 на улице Пролетарской. В 00:25 автомобиль Great Wall врезался в ВАЗ.

Авария произошла из-за того, что 29-летняя водитель иномарки не дала отечественному авто преимущество на перекрестке, как того требовали правила.

В результате оба водителя получили травмы. Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются. // Фото: источник