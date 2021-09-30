30 сентября 2021, 10:25
Девушка на иномарке в Кондопоге ночью врезалась в ВАЗ
Водители двух автомобилей в Карелии получили травмы в аварии
Ночью 29 сентября в Кондопоге произошло ДТП с пострадавшими. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что аварию спровоцировала молодая женщина.
Инцидент случился около дома № 36 на улице Пролетарской. В 00:25 автомобиль Great Wall врезался в ВАЗ.
Авария произошла из-за того, что 29-летняя водитель иномарки не дала отечественному авто преимущество на перекрестке, как того требовали правила.
В результате оба водителя получили травмы. Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются. // Фото: источник