Житель Карелии забрал из банкомата чужие деньги и пойдет под суд

В полицию Костомукши обратился 53-летний мужчина. Он рассказал, что снял в банкомате 15 тысяч рублей, но отвлекся и забыл забрать наличные. Отсутствие денег он обнаружил только на следующий день и обратился в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что деньги забрал 48-летний мужчина. Житель соседнего поселка приехал в Костомукшу ненадолго. Его разыскали. Мужчина признался, что, подойдя к банкомату, увидел там деньги и решил взять их себе, после чего потратил на свои нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/mrganso