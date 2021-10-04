04 октября 2021, 10:13
Пассажир пострадал в ДТП с грузовиком в Карелии, виновник скрылся
Инспекторы выясняют обстоятельства серьезной аварии в Сегеже
Вечером 3 октября в Сегеже произошла дорожная авария, в которой пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился в 23:10. Неустановленный водитель автомобиля ВАЗ при выезде на перекресток не предоставил преимущество грузовику МАН. Произошло столкновение.
В ДТП травмы получил 38-летний пассажир отечественного автомобиля. Ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото ГИБДД Карелии