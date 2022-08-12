Житель Карелии выиграл в лотерею более 600 тысяч рублей

Экскаваторщик из Петрозаводска Сергей Смирнов заходит в лотерейный киоск регулярно. Там он покупает билеты для своей мамы – давней поклонницы «Русского лото». По его словам, иногда и сам участвует в розыгрышах. В этот раз он поймал крупную удачу – выиграл 630 тысяч рублей.

«Купил шесть билетов наугад и принес их маме. Она выбрала три, а остальные отдала мне. ТВ-трансляцию розыгрыша пропустил. Свои билеты проверил, когда смотрел запись программы на сайте. На все зачеркнутые числа в игровых полях отреагировал спокойно, так как по своей натуре я не эмоционален. Когда выиграю 800 миллионов, тогда, возможно, и буду кричать на весь дом»,

- поделился Серегей.

На призовую сумму молодой человек планирует отправиться с родными в путешествие по Армении. Оставшуюся часть потратит на компьютер сыну.