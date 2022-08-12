Техзадание для проектирования спортивной трассы готово

В мэрии прошло заседание рабочей группы по развитию трассы «Фонтаны». Руководитель Дирекции спортивных сооружений Василий Филин сообщил, что уже подготовлено техническое задание для проектировщиков. К изыскательным работам должны приступить в самое ближайшее время, чтобы успеть к началу зимнего периода.

Как отметил Владимир Любарский, на «Фонтанах» должна быть благоустроена круглогодичная общедоступная территория для мирного сосуществования любителей самого разного рода активностей. При этом необходимо учесть не только потребности сегодняшнего дня, но и возможность дальнейшего развития. Кроме того, по словам мэра, важно сохранить велодорожку, ведущую вдоль трассы.

Напомним: предполагается, что выполнение работ по благоустройству объекта будет проводиться в несколько этапов и без асфальтирования. Первый этап – участок от стартовой площадки до развилки (2,5 км). Второй этап – участок по трассе слева от развилки до мест «Фонтан -1» и «Фонтан – 2» (слева по трассе). Третий этап – участок по трассе справа от развилки до мест «Развилка-2» и «Развилка-3». Фото: rk.karelia.ru.