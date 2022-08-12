Островок искусства под открытым небом появится на Водлозере

На одном из красивейших островов Водлозера – на Великострове – в предместье Куганаволока создается новый культурный центр. Музей под открытым небом «Остров искусств» примет первых посетителей 12 августа в 16.00, сообщили в администрации Национального парка «Водлозерский».

Возможность реализовать проект появилась при поддержке Фонда президентских грантов. Арт-объекты экспозиции были отобраны на конкурсной основе.

«Вскоре «Остров искусств» будет отмечен как значимая достопримечательность в маршрутах и путеводителях для туристов, у которых будет прекрасная возможность насладиться красотами природы и работами художников из Карелии, Санкт-Петербурга, Омска, Великого Новгорода»,

- отметили организаторы. Фото: vk.com/vodlozero.