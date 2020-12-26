Житель Карелии устроил скандал в магазине

В одном из магазинов посетитель ругался матом, скандалил и вел себя неподобающе. Сотрудники магазина вызвали подмогу.

Днем 24 декабря группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержала 44-летнего мужчину за мелкое хулиганство. Его передали полиции.

Это уже не первая выходка мужчины. В этом году за ним числится порядка 15 административных правонарушений, большая часть которых связана с распитием спиртного в запрещенных местах и появлением в общественных местах в нетрезвом виде. (фото ruherald.com)