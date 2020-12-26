26 декабря 2020, 11:44
Житель Карелии устроил скандал в магазине
Успокаивать мужчину, который регулярно нарушает закон, пришлось росгвардейцам
В одном из магазинов посетитель ругался матом, скандалил и вел себя неподобающе. Сотрудники магазина вызвали подмогу.
Днем 24 декабря группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержала 44-летнего мужчину за мелкое хулиганство. Его передали полиции.
Это уже не первая выходка мужчины. В этом году за ним числится порядка 15 административных правонарушений, большая часть которых связана с распитием спиртного в запрещенных местах и появлением в общественных местах в нетрезвом виде. (фото ruherald.com)