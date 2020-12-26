На севере Карелии девочка пострадала во время скандала родителей

В Костомукше на заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 22 административных материала. Было вынесено штрафов на 33 800 рублей, сообщает официальная страница органов местного самоуправления Костомукши.

В одном случае родители выпивали до поздней ночи в присутствии несовершеннолетних детей. Затем учинили скандал, который перерос в драку. В результате несовершеннолетняя девочка получила травму головы.

В другом случае подросток совершил сразу шесть правонарушений. Несовершеннолетний украл из магазина спиртосодержащий напиток, при этом юноша был без защитной маски. В нетрезвом состоянии он разбил стекло в подъезде многоквартирного дома, оказал неповиновение полиции. Когда его доставили домой, то несовершеннолетний долгое время не мог успокоиться, чем мешал ночному отдыху соседей. (фото patrika.com)