Житель Карелии устроил дома застолье и обокрал гостя

В Калевальском районе будут судить 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже денег с банковского счета, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Преступление произошло во время длительного застолья. Оно случилось спонтанно - один сосед продал другому автомобиль, и несколько жильцов вышли во двор его ремонтировать. А подозреваемый пригласил всех к себе в гости отметить сделку.

Всех угощал 46-летний мужчина. Когда алкоголь заканчивался, он давал хозяину свою карту, чтобы тот сходил в магазин. Злодей этим воспользовался. Он снял со счета сначала 20 тысяч, а затем еще 25 тысяч рублей.

Когда владелец карты обнаружил списания, он поинтересовался у приятеля, куда пропали деньги. Тот ответил, что ничего не занет. Полицейским же подозреваемый рассказал, что потерпевший занял ему эту сумму. Однако эта версия подтверждения не нашла.

Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com