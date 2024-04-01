Житель Карелии сядет в тюрьму за сбыт наркотиков на большой срок

В конце прошлого года 28-летний житель Сегежи был осужден за преступление в сфере незаконного оборота психотропных веществ по 4 статье 228.1 УК РФ. Тогда он получил условный срок, но сейчас его заменили на реальный, сообщает прокуратура республики.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в июне 2022 года подсудимый совершил в Сегеже сбыт амфетамина в крупном размере. За это его осудили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Гособвинитель посчитал такое наказание слишком мягким и обжаловал судебное решение.

Верховный суд Республики Карелия удовлетворил апелляцию прокурора, отменил условный срок и направил мужчину в колонию строгого режима на пять с половиной лет. // Фото: freepik.com.