Житель Карелии стал преступником после посещения банкомата

Вчера в полицию Пудожского района поступило заявление от 29-летнего мужчины. Он рассказал, что лишился денег. Стражи порядка выяснили, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что молодой человек снимал деньги в банкомате. Взяв карту и чек, он отошел к окну и стал раскладывать свои вещи. Где-то через минуту мужчина понял, что забыл взять деньги. Он вернулся к терминалу, но там уже было пусто.

Выяснилось, что деньги забрал следующий клиент. Мужчина увидел забытые 3500 рублей, положил их в карман, затем снял свои средства и ушел. 42-летний подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что однажды таким же образом забыл свои деньги в банкомате, и решил, что это определенное возмещение от судьбы.

Деньги изъяты. По факту кражи возбуждено уголовное дело.