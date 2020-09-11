11 сентября 2020, 18:32
Убийство совершено в Петрозаводске
Следователи передали в суд дело о кровавой драме, произошедшей в середине лета
Следственный комитет закончил расследование дела в отношении 57-летнего жителя Петрозаводска. Мужчину обвиняют в убийстве товарища, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, вечером 10 июля в одной из коммуналок карельской столицы обвиняемый, будучи пьяным, напал с ножом на своего соседа. Он нанес потерпевшему колото-резаное ранение, от которого тот скончался на месте.
Подозреваемый был арестован. Сейчас материалы дела переданы в суд, в ближайшее время они будут рассмотрены. Горожанину грозит до 20 лет лишения свободы.