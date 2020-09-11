11 сентября 2020, 17:18
Подросток утонул в Медвежьегорском районе Карелии
Трагедия произошла позавчера в селе Великая Губа
В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего, сообщает СУ СК по РК.
По версии следствия, в вечером 9 сентября 16-летний мальчик, находясь на берегу Онежского озера в селе Великая Губа, упал в воду, откуда не смог выбраться и утонул.
В ходе поисковых мероприятий тело подростка обнаружено в акватории озера.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.