Подросток утонул в Медвежьегорском районе Карелии

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего, сообщает СУ СК по РК.

По версии следствия, в вечером 9 сентября 16-летний мальчик, находясь на берегу Онежского озера в селе Великая Губа, упал в воду, откуда не смог выбраться и утонул.

В ходе поисковых мероприятий тело подростка обнаружено в акватории озера.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.