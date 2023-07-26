Житель Карелии решил, что имущество односельчанки нужнее ему

Жительница поселка Чална обнаружила, что кто-то украл велосипед и ручные инструменты. Вещи хранились в бытовом помещении, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Ущерб женщина оценила в четыре тысячи рублей и обратилась в полицию. Сотрудники угрозыска Пряжи выяснили, что имущество похитил местный житель 1991 года рождения. Мужчина признал вину и сказал, что знал, где хранятся вещи.

Он собирался использовать их своих целях. Инструменты и велосипед изъяли и будут возвращены законной владелице. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: freepik.com