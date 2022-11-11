Житель Карелии пытался убить мужчину из ревности к жене

В Олонце завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в августе олончанин приехал в одно из городских общежитий, где находилась его жена. Из ревности к супруге он напал на одного из мужчин. Злодей ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове, тот упал. Нападавший продолжал избивать лежащего на полу человека, пока его не оттащили соседи, вмешавшиеся в конфликт. Жертве удалось убежать и спастись.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Фото СК