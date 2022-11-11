Удар кулаком по лицу полицейского дорого обошелся жителю Костомукши

За примененное в отношении полицейского насилие 46-летнего мужчину наказали в Костомукше. Суд признал его виновным по уголовной статье и вынес приговор. Сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в июле текущего года. Фигурант был пьян, его хотели для освидетельствования доставить в медучреждение. Однако мужчина был с этим категорически не согласен и в полицейском автомобиле стал сопротивляться.

Он ударил сотрудника правоохранительных органов кулаком в лицо, причинив не только боль, но и телесное повреждение.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // Фото: pxhere.com