11 ноября 2022, 15:20
Удар кулаком по лицу полицейского дорого обошелся жителю Костомукши
Мужчина не сдержал эмоций и получил судимость с условным сроком
За примененное в отношении полицейского насилие 46-летнего мужчину наказали в Костомукше. Суд признал его виновным по уголовной статье и вынес приговор. Сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент произошел в июле текущего года. Фигурант был пьян, его хотели для освидетельствования доставить в медучреждение. Однако мужчина был с этим категорически не согласен и в полицейском автомобиле стал сопротивляться.
Он ударил сотрудника правоохранительных органов кулаком в лицо, причинив не только боль, но и телесное повреждение.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // Фото: pxhere.com