Житель Карелии проведет долгое время за решеткой за сбыт амфетамина

33-летнего жителя Медвежьегорска осудили за сбыт запрещенных веществ. Его задержали силовики по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Мужчина сбыл амфетамин общей массой 2,4 грамма, что является крупным размером, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде десяти с половиной лет колонии особого режима. Приговор вступил в силу. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)