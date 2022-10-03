Костомукшанина отправили в колонию за сверток с наркотиками

47-летнего жителя города горняков приговорили к колонии строгого режима за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, сообщили в прокуратуре. Это не первая судимость в биографии мужчины, ранее он был четырежды судим, в том числе за хищения и убийство.

В марте мужчина приехал в Костомукшу на автобусе, на остановке его задержали полицейские. Мужчине при этом удалось выкинуть в снег сверток с наркотическим веществом. Сверток изъяли, экспертиза подтвердила, что внутри синтетическое запрещенное вещество массой более 4 граммов.

Мужчина отрицал, что причастен к хранению наркотиков. Но его слова опровергли проведенные экспертизы, включая ДНК. С учетом опасного рецидива мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)