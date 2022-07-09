Житель Карелии поверил в историю про кредит и отдал деньги лжебанкиру

32-летний житель города горняков после общения по телефону с лжебанкиром лишился 190 тысяч рублей.

Аферисты рассказали мужчине про оформленный на его имя кредит. Незнакомец, представившийся сотрудником банка, пояснил, что финансовая организация покрыла расходы, но деньги следует перевести на «резервные счета».

Мужчина обналичил деньги и перевел на продиктованные номера телефонов. Лишь дома костомукшанин догадался проверить свой личный кабинет, рассказали в пресс-центре МВД. Тогда-то он и узнал, что никакого кредита нет, а расстался он со своими накоплениями. Полиция завела уголовное дело о мошенничестве. (фото unsplash.com, Gilles Lambert)