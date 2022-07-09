Подросток сжал ладонь в кулак и ударил полицейского

17-летнего юношу ждет суд в поселке Лоухи. Несовершеннолетнего обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.

В СУ СК по Карелии рассказали свою версию преступления. В декабре 2021 года нетрезвый юноша ночью находился во дворе жилого дома. Навстречу ему шел полицейский, когда он приблизился, юноша ударил его кулаком в лицо. Подростка задержали и увезли в отделение. (фото unsplash.com, Dan Burton)