09 июля 2022, 10:42
Происшествия

Водитель мопеда сбил девятилетнюю девочку на велосипеде

Водитель оказал пострадавшей первую помощь и уехал с места дорожного происшествия

В поселке Чална-1 пострадал девятилетний ребенок. Девочка каталась на велосипеде, когда ее сбил мопед. Авария случилась 8 июля в 19:20 на улице Лесная, в районе дома №30.

Водитель мопеда оказал ребенку первую помощь и оставил с ее родными, а сам уехал. Прибывшие на место ДТП бригада «скорой»  оказала девочке медицинскую помощь.

В ГИБДД Карелии напомнили, что водитель, причастный к аварии с пострадавшими обязан вызвать скорую помощь и сообщить в ГИБДД. Уезжать с места аварии до приезда сотрудников полиции запрещено.

Водителю, который покинул место дорожной аварии, грозит лишение права до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. (фото unsplash.com, Marten Bjork)

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
чална-1
Пряжинский район
ребенок
мопед