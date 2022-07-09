Водитель мопеда сбил девятилетнюю девочку на велосипеде

В поселке Чална-1 пострадал девятилетний ребенок. Девочка каталась на велосипеде, когда ее сбил мопед. Авария случилась 8 июля в 19:20 на улице Лесная, в районе дома №30.

Водитель мопеда оказал ребенку первую помощь и оставил с ее родными, а сам уехал. Прибывшие на место ДТП бригада «скорой» оказала девочке медицинскую помощь.

В ГИБДД Карелии напомнили, что водитель, причастный к аварии с пострадавшими обязан вызвать скорую помощь и сообщить в ГИБДД. Уезжать с места аварии до приезда сотрудников полиции запрещено.

Водителю, который покинул место дорожной аварии, грозит лишение права до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. (фото unsplash.com, Marten Bjork)