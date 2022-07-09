Кипяток хлещет в Лососинку в Петрозаводске

Пока некоторые петрозаводчане задавались вопросом, где есть горячая вода, другие наблюдали, как литры кипятка текли по проезжей части или пешеходной дорожке.

Несколько сообщений о лужах горячей воды зафиксировала Единая дежурно-диспетчерская служба. В частности, на улице Кутузова и в Лососинском парке.

Петрозаводчане запечатлели на видео, как кипяток хлещет напротив дома по набережной Ла-Рошель, а из-под земли идет пар. Видео опубликовал паблик «Живой Петрозаводск».

Мощная струя горячей воды льется прямо в Лососинку. Коммунальщики обнаружили повреждений на одной линии. Устранить обещали, но конкретные сроки не определили.