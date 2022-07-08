Подозреваемого в педофилии и убийстве задержали полицейские

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика в Мончегорске Мурманской области.

Трагедия произошла 1 июля. Тело ребенка обнаружила мать, когда вернулась домой с работы. Как сообщили в региональном МВД, мужчина проник в квартиру, изнасиловал мальчика, а затем утопил в ванне.

По прошествии семи дней спецназ задержал подозреваемого в жестоком преступлении на одной из улиц города. Его доставили в отдел полиции. По некоторым данным ранее он был судим за кражу и незаконное проникновение в жилище. Фото и видео: 51.мвд.рф.