Полиция ведет розыск подозреваемой

Сотрудниками петрозаводского отела полиции № 3 устанавливается личность женщины. По сообщению пресс-службы МВД, она может быть причастна к совершению имущественного преступления.

«Горожан, располагающих сведениями о разыскиваемой, просим обратиться в полицию по телефонам 8 921 018 09 05 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется»,

- отметили в ведомстве. Фото и видео: 10.мвд.рф.