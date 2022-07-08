Жителя Кеми ожидает суд за избиение полицейского

В Кеми перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия к представителю власти. В следственном отделе завершили расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего горожанина по статье 318 УК РФ, по которой он может получить наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СК РК.

Происшествие произошло в апреле. В ночное время на улице сотрудники полиции остановили двоих мужчин, находившихся в состоянии токсического опьянения и возможно причастных к угону автомобиля.

Для выяснения обстоятельств подозреваемых доставили в отдел полиции. Находясь в дежурной части один из них стал агрессивно себя вести – дебоширить и нецензурно выражаться. В этом угаре он нанес полицейскому два удара в лицо. За свои действия он поенесет ответсвенность - уголовное дело направлено в суд. Фото: karelia.sledcom.ru.