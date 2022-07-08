Через российско-латвийскую границу хотели незаконно ввезти микрочипы

На пограничном посту Бурачки сотрудники таможни и погрануправления ФСБ по Псковской области проверили багажник авто въезжающего в Россию гражданина. В нем оказалось 4390 незадекларированных микрочипов.

По сообщению пресс-секретаря Псковской таможни Натальи Князевой, вес процессоров в заводской герметичной упаковке превысил 125 килограммов. В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье 16.2 КоАП РФ, по которой перевозчику грозит штраф до двукратного размера стоимости товара.

«Незадекларированные микрочипы изъяты. Проводится административное расследование»,

- дополнили в пресс-службе таможни. Фото: unsplash.