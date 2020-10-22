Житель Карелии пострадал при попытке купить товар через Интернет

В полицию Костомукши обратился 53-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой Интернет-мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что костомукшанин нашел в Сети объявление о продаже автозапчастей. Он связался с продавцом, и тот пообещал выслать ему товар курьером, попросив при этом перевести ему 17 тысяч рублей. Условие было выполнено. Однако, после этого житель карельского города заметил, что объявление с сайта не удалено, а продавец поменял данные о себе. Мужчина обратился к администраторам сайта и в полицию.

Стражи порядка проводят проверку по заявлению костомукшанина и напоминают жителям республики, что переводить деньги незнакомым людям крайне опасно. Фото aif.ru