Пожилые люди пострадали после опрокидывания автомобиля на «Сортавале»

21 октября в 9:10 утра на 458-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, в Пряжинском районе 72-летний водитель автомобиля «Тагаз» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате происшествия водитель и его 67-летняя пассажирка получили травмы. Пожилым людям была оказана необходимая медицинская помощь. Фото пресс-службы ГИБДД по РК