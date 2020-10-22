Молодой человек попал под колеса автомобиля в Петрозаводске

21 октября в 15:15 в Петрозаводске на пересечении улицы Сыктывкарской и Березовой аллеи произошло ДТП с участием пешехода. В аварии молодой мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД.

По данным ведомства, 59-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 18-летнего юношу, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия молодой горожанин получил травмы. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение для оказания ему необходимой помощи. Фото пресс-службы ГИБДД по РК